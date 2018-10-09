Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 2vom 09.10.2018
67 Min.Folge vom 09.10.2018Ab 6

Es heißt es wieder Ohren spitzen auf PULS 4, denn der Gesetzesirrsinn hat erneut überhandgenommen: In Folge zwei der neuen Staffel „Vurschrift is Vurschrift“ müssen sich Schauspieler Reinhard Nowak, Kabarettistin Nina Hartmann, Comedian Gerald Fleischhacker, Schauspielerin Angelika Niedetzky und Stimmenimitator Gernot Haas durch das Behörden-Dickicht kämpfen und skurrile Fälle lösen. Moderator Rudi Roubinek hat wieder absurde Fälle und Behördenfrotzeleien gesammelt und führt die Promis aufs Behördenglatteis – den Einsendern der jeweiligen Fälle winken bis zu 2000 Euro!

PULS 4
