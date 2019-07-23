Vurschrift is Vurschrift vom 23.07.2019Jetzt kostenlos streamen
Kaum einer blickt noch durch den dichten Bürokratiedschungel Österreichs. Doch auch im Ausland hat man mit verrückten Vorschriften zu kämpfen. Ein kurioser Fall wird uns von Frau Helga Hantig (Andrea Händler) präsentiert: In welchem Land muss man prüfen, ob etwas bzw. jemand unter dem Auto liegt, bevor man es in Betrieb setzt? „Polen!“ ist sich Silvia Schneider sicher, „denn da muss man immer nachschauen, ob nicht gerade jemand unter dem Auto liegt, der die Reifen abschraubt!".
