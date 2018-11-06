Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sitzung 6: Vurschrift is Vurschrift vom 06.11.2018

Ein teurer Esel, eine staatenlose Anwältin und laute Toilettenspülungen: Reinhard Nowak, Lydia Prenner-Kasper, Jack Nuri, Aida Loos und Gernot Haas wagen sich in einer neuen Folge "Vurschrift is Vurschrift in die Tiefen des österreichischen Behördendschungels. Gemeinsam mit Host Rudi Roubinek und Schauspielerin Andrea Händler als Helga Hantig gehen sie den skurrilen Fällen aus den Amtsstuben des Landes auf den Grund.

