Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 02.10.2018
Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018

Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018Jetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 1: Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018

67 Min.Folge vom 02.10.2018Ab 6

In der ersten Sendung versammeln sich Seiler & Speer-Musiker Christopher Seiler, Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper, Stimmenimitator Gernot Haas und Musiker Christof Spörk im gefürchteten Ratepanel, um verzwickte Fälle aus Österreichs Behörden aufzudecken und zu lösen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen