Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018Jetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 1: Sitzung 1: Vurschrift is Vurschrift vom 02.10.2018
67 Min.Folge vom 02.10.2018Ab 6
In der ersten Sendung versammeln sich Seiler & Speer-Musiker Christopher Seiler, Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper, Stimmenimitator Gernot Haas und Musiker Christof Spörk im gefürchteten Ratepanel, um verzwickte Fälle aus Österreichs Behörden aufzudecken und zu lösen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vurschrift is Vurschrift
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4