Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift vom 30.07.2019

PULS 4Staffel 3Folge 9vom 30.07.2019
Vurschrift is Vurschrift vom 30.07.2019

Vurschrift is Vurschrift vom 30.07.2019Jetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 9: Vurschrift is Vurschrift vom 30.07.2019

46 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 6

Jede Menge Zündstoff: In den Räumlichkeiten des Privat TV-Senders PULS 4 werden die österreichischen Behördenschaften durchleuchtet und fragwürdige Paragraphen unter die Lupe genommen. Ein Rate-Team bestehend aus österreichischen Comedians, das sich durch den Behördendschungel kämpft, präsentiert unglaubliche, aber echte Fälle österreichischer Bürokratieauswüchse.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen