Vurschrift is Vurschrift vom 30.10.2018Jetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 5: Vurschrift is Vurschrift vom 30.10.2018
67 Min.Folge vom 30.10.2018Ab 6
In einer brandneuen Folge des PULS 4-Erfolgsformats „Vurschrift is Vurschrift“ hat sich wieder ein prominentes Panel versammelt, um hinter die Kulissen von Österreichs absurdesten Behördenfrotzeleien zu schauen. Musiker Christopher Seiler, Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Verena Scheitz, Stimmenimitator Gernot Haas und Kabarett-Urgestein Joesi Prokopetz stellen sich am Dienstag, den 30. Oktober um 20:15 Uhr den schwierigen Fällen von Host Rudi Roubinek, der auch in dieser Folge Unterstützung von rasender Reporterin Aida Loos und Andrea Händler als Helga Hantig bekommt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vurschrift is Vurschrift
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4