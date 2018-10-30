Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 5vom 30.10.2018
67 Min.Folge vom 30.10.2018Ab 6

In einer brandneuen Folge des PULS 4-Erfolgsformats „Vurschrift is Vurschrift“ hat sich wieder ein prominentes Panel versammelt, um hinter die Kulissen von Österreichs absurdesten Behördenfrotzeleien zu schauen. Musiker Christopher Seiler, Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Verena Scheitz, Stimmenimitator Gernot Haas und Kabarett-Urgestein Joesi Prokopetz stellen sich am Dienstag, den 30. Oktober um 20:15 Uhr den schwierigen Fällen von Host Rudi Roubinek, der auch in dieser Folge Unterstützung von rasender Reporterin Aida Loos und Andrea Händler als Helga Hantig bekommt.

