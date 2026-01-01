Das Schwert des El CidJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Das Schwert des El Cid
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Zwei der besten Schmiede aus früheren Wettkämpfen kehren in die Arena zurück, um gegen einen der Juroren anzutreten. In nur acht Stunden soll das legendäre "Tizona"-Schwert von El Cid gefertigt werden. Wer wird das Preisgeld mit nach Hause nehmen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC