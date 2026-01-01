Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 11vom 26.01.2026
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Zwei der besten Schmiede aus früheren Wettkämpfen kehren in die Arena zurück, um gegen einen der Juroren anzutreten. In nur acht Stunden soll das legendäre "Tizona"-Schwert von El Cid gefertigt werden. Wer wird das Preisgeld mit nach Hause nehmen?

