Das Mafa-Matakam-WurfmesserJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 19: Das Mafa-Matakam-Wurfmesser
38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein Mafa-Matakam-Wurfmesser, das seinen Ursprung in Westafrika hat.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC