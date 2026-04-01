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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Mafa-Matakam-Wurfmesser

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 19vom 17.04.2026
Das Mafa-Matakam-Wurfmesser

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 19: Das Mafa-Matakam-Wurfmesser

38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein Mafa-Matakam-Wurfmesser, das seinen Ursprung in Westafrika hat.

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