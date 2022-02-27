Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 27: Hollywood-Edition
38 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute würdigen sie mit ihrem Einsatz die Klingenkunst Hollywoods.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC