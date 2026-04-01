Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Qinglong Ji

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 20vom 17.04.2026
Die Qinglong Ji

Die Qinglong JiJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 20: Die Qinglong Ji

38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine chinesische Waffe namens Qinglong Ji. Eine Speerspitze mit einer Halbmondklinge auf einer Seite zeichnet dieses Kampfgerät aus.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen