Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 22vom 22.10.2025
38 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie die Arbalest an - ein spätmittelalterliches Modell der Armbrust.

