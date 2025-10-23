Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Kapuzenkatar

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 24vom 23.10.2025
Der Kapuzenkatar

Der KapuzenkatarJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 24: Der Kapuzenkatar

38 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie den Kapuzenkatar an - ein Dolch aus Indien mit integriertem Handschutz.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen