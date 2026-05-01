Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Machete der Amazonen
38 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Dahomey-Machete, die von einem Frauenstamm in der Subsahara zur Verteidigung eingesetzt wurde.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC