Wettkampf der Waffenschmiede

Die zweite Chance (1)

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 14vom 02.12.2025
Folge 14: Die zweite Chance (1)

40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Zum ersten Mal in der Geschichte der Show treten acht frühere Kandidaten zurück in die Arena und geben in einem spektakulären Wettkampf im Waffenschmieden ihr Bestes. Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld warten auf den Gewinner.

