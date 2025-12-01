Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: WWE-Edition
38 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten in dieser speziellen WWE-Ausgabe gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen Anderthalbhänder an.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC