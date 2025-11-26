Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schwert von William Wallace

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 5vom 26.11.2025
38 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Schwert von William Wallace, das durch seine Größe und sein Gewicht besticht.

Kabel Eins Doku
