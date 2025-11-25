Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Saladins Schwert

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 3vom 25.11.2025
Saladins Schwert

Saladins SchwertJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Saladins Schwert

38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine einzigartige Waffe mit einer extrem scharfen Klinge: Saladins Schwert.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen