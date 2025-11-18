Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Weihnachtsschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 18.11.2025
Die Weihnachtsschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 7: Die Weihnachtsschmiede

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Die Weihnachtsschmiede öffnet ihre Pforten: Nach einigen feierlichen Runden stellen die Finalisten schließlich eine Nachbildung des "English Light Cavalry"-Schwertes aus dem Jahre 1796.her.

