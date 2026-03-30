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Wettkampf der Waffenschmiede

Das wallonische Schwert

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 29vom 30.03.2026
Das wallonische Schwert

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 29: Das wallonische Schwert

41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein wallonisches Schwert - die bevorzugte Waffe der Amsterdamer Stadtwache.

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