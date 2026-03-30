Das wallonische SchwertJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 29: Das wallonische Schwert
41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein wallonisches Schwert - die bevorzugte Waffe der Amsterdamer Stadtwache.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC