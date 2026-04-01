Die Jury übernimmt - Doug MarcaidaJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 30: Die Jury übernimmt - Doug Marcaida
40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Juror Doug Marcaida hat heute in der Schmiede das Sagen und bestimmt über die Werke der Teilnehmer.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC