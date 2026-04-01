Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Jury übernimmt - Doug Marcaida

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 30vom 06.04.2026
Die Jury übernimmt - Doug Marcaida

Die Jury übernimmt - Doug MarcaidaJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 30: Die Jury übernimmt - Doug Marcaida

40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Juror Doug Marcaida hat heute in der Schmiede das Sagen und bestimmt über die Werke der Teilnehmer.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 7 Staffeln und Folgen