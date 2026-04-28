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Wien heute
Folge 1102: Wien heute vom 28.04.2026
19 Min.Folge vom 28.04.2026
Prozess um Anschlagsplan auf Swift-Konzert | Studiogespräch mit Autor Stefan Kaltenbrunner | Sparpaket des Bundes hat auch Auswirkungen auf Wien | Über 80-jährige großteils zufrieden | Kurzmeldungen | Offizielle Songcontest-Bühne präsentiert | ESC: Drohnenshow über Schönbrunn
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