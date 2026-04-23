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Wien heute
Folge 1097: Wien heute vom 23.04.2026
19 Min.Folge vom 23.04.2026
Weniger Neubauten bei gemeinnützigen Wohnungen | Antisemitische Vorfälle in Österreich nehmen zu | AKH: Mehr Forschung für bessere Medizin | Berufsorientierung für alle Altersstufen beim Töchtertag | Pilotprojekt fördert gemeinsames Pendeln | Meldungen | Sport im Studio | Inklusion auf der Bühne: Premiere für Burgtheaterprogramm "JETZT"
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