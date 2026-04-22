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Wien heute vom 22.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1096vom 22.04.2026
Wien heute vom 22.04.2026

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Folge 1096: Wien heute vom 22.04.2026

19 Min.Folge vom 22.04.2026

Ludwig fordert einheitliche Spitalsgehälter | Finanzierung für "ZARA" sichergestellt | Bädersaison startet ohne Jörgerbad und Neuwaldegger | Stadtrat Czernohorszky (SPÖ) über Bädersaison | Handelskai-Umgestaltung nimmt Form an | Anrainer diskutieren über Khleslplatz-Umgestaltung | Meldungen | Museen und Theater feiern den ESC | Verabschiedung

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