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Wien heute
Folge 1109: Wien heute vom 05.05.2026
19 Min.Folge vom 05.05.2026
Hohe Sicherheitsmaßnahmen beim Song Contest | Stadtrechnungshof kritisiert MA 10 | Gesundheitsreform Thema bei Aktionstag der Ärztekammer | Auftakt zur Zentralmatura mit Deutsch | HTL entwickelt Kanal-Roboter | Meldungen | Urania: Teleskop wird modernisiert
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