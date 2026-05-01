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Wien heute
Folge 1105: Wien heute vom 01.05.2026
18 Min.Folge vom 01.05.2026
SPÖ feiert Maiaufmarsch am Rathausplatz | Armutskonferenz warnt vor wachsender Frauenarmut | Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Frauenarzt wegen Betrug | Schenk (Armutskonferenz): "Städte Magnet für Jobsuchende" | Neue Regeln: Helmpflicht und Blinker für E-Roller | Kurzmeldungen | Erste ESC-Delegationen in Wien gelandet
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