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Wien heute
Folge 1112: Wien heute vom 08.05.2026
18 Min.Folge vom 08.05.2026
Trockenheit: Grillverbot auf öffentlichen Plätzen | Alkoholverbot bei Westbahnhof in Kraft | Rettungsorganisationen bereit für ESC-Woche | Rathausplatz als Treffpunkt in Song-Contest-Woche | Meldungen | Sport im Studio: 350. Wiener Derby | Fest der Freude am Heldenplatz
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