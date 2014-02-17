Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 1: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 1
Theresa hat das WG-Zimmer über ihren Cousin Jürgen vermittelt bekommen und zieht nun vom Land in die Großstadt. Um ihr den Sprung ins neue Leben zu erleichtern, holen die WG-ler Chris und Willi sie am Bahnhof ab. Und schon beim ersten Kennenlernen ist klar, dass Theresa von Chris mehr als nur angetan ist. Doch da weiß sie auch noch nicht, dass er mit Model-Freundin Vicky seit neun Monaten das Traumpaar der Clique bildet. Und sie hat auch noch keinen Tau, dass sie in Vicky bald ihre größte Feindin finden wird, da eigentlich Vicky das freie Zimmer wollte. WG-Oberhaupt Paul und seine Marlene sind nicht nur privat ein Paar, sie betreiben auch mit Partner Kaspar den Club „LVL 7“, der heute nach der Renovierung wiedereröffnet wird. Dafür haben sie sich mächtig ins Zeug gelegt und den Linzer Rapper Chakuza als Main-Act geholt. Doch da bemerkt Marlene, dass Paul die Gage nicht wie vereinbart vorab überwiesen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick