Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 14Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 14: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 14
Chris kann seine Anspannung bereits beim Frühstück nicht verbergen – der Zwischenfall auf der Party mit Theresa und Konstantin beschäftigt ihn noch immer. Vor Theresa und Vicky gibt sich Chris jedoch betont cool. Als Tiziano ihn im Fitnessstudio aber provoziert, kann er nicht mehr und flippt aus. Selbst Vickys Geschenk, ein Wellness-Gutschein für zwei, kann Chris nicht aufheitern, sondern sorgt für weiteren Zündstoff. Erst seinem Kumpel Konstantin vertraut er an, wie es wirklich in ihm aussieht. Vanessas Entschluss steht fest – sie möchte nicht mehr für und mit Kaspar arbeiten. Als sie im Club ist, um ihre letzten Sachen abzuholen, trifft sie auf Kaspar. Es kommt zu einem heftigen Streit, weil Kaspar sich keiner Schuld bewusst ist. Er äußert sich abfällig über Jürgen, was Vanessa richtig hochfahren lässt. Jetzt erst recht, denkt sie sich und fährt zu Jürgen, um es erneut mit ihm zu versuchen. Ein Vorhaben, das schwerer ist als sie gedacht hat. Willi hat ein Bild von Schorsch auf seinem Dating-Profil, wodurch er etliche Zuschriften bekommen und ein Date klar gemacht hat. Willis Plan: Schorsch soll bei dem Date zudringlich werden und Willi kommt den Frauen als Retter in der Not zur Hilfe. Schorsch lässt sich aus Mitleid tatsächlich auf den gestörten Plan ein – mit fatalen Folgen, wie er bald feststellen muss...
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