Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 4: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 4
47 Min.Folge vom 20.02.2014Ab 12
Vicky und Chris haben sich schwer verkracht. Theresa versucht ihren Wohnungskollegen und Schwarm aufzumuntern, der Abend endet feuchtfröhlich in einer Bar. Hat Theresa Chancen? Marlene kommt mit Hilfe von Vanessa hinter Pauls Geheimnis. Sie weiß nun, dass er an illegalen Pokerturnieren teilnimmt und um hohe Geldbeträge spielt. Auch wenn es nicht stimmt: Konstantin behauptete vor seinen Freunden, dass er Nela ins Bett bekommen hat und somit der Wetteinsatz fällig ist – Franz, Tiziano und Georg müssen nackt um den Stephansdom laufen.
Wien - Tag & Nacht
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4