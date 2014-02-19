Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 3: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3
46 Min.Folge vom 19.02.2014Ab 12
Vicky verkündet der WG, dass Chris mit ihr zusammenziehen wird. Chris ist davon genauso überrascht, wie die restliche WG. Er denkt nicht daran aus der WG auszuziehen, woraufhin ein Streit entbrennt. Ein Streit mit Folgen, denn Theresa macht sich wieder Hoffnungen. Die Wette um Nela läuft und Tiziano, Franz und Konstantin fahren schwere Geschütze auf. Nur Georg hat Gewissensbisse und erzählt Nela was Sache ist. Woraufhin sich Nela einen teuflischen Racheplan ausdenkt, um Konstantin dranzukriegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wien - Tag & Nacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4