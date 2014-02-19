Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3

ATVStaffel 1Folge 3vom 19.02.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 3: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 3

46 Min.Folge vom 19.02.2014Ab 12

Vicky verkündet der WG, dass Chris mit ihr zusammenziehen wird. Chris ist davon genauso überrascht, wie die restliche WG. Er denkt nicht daran aus der WG auszuziehen, woraufhin ein Streit entbrennt. Ein Streit mit Folgen, denn Theresa macht sich wieder Hoffnungen. Die Wette um Nela läuft und Tiziano, Franz und Konstantin fahren schwere Geschütze auf. Nur Georg hat Gewissensbisse und erzählt Nela was Sache ist. Woraufhin sich Nela einen teuflischen Racheplan ausdenkt, um Konstantin dranzukriegen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen