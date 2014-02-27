Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 9: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 9
Obwohl Theresa den festen Vorsatz gefasst hat, Chris aus dem Weg zu gehen, wird sie Opfer ihrer Gutmütigkeit und hilft ihm und Vicky bei Vickys Umzug in die neue Wohnung. Der gesamte Tag entpuppt sich als absoluter Horror, denn Chris und Vicky nerven Theresa mit ihrer Turtelei, bis die Stimmung ins Gegenteil umschlägt. Chris geht auf Vickys neuen Mitbewohner Mike los, weil Chris ihm vorwirft, dass er Vicky nur ins Bett kriegen will. Wenig später heult sich Chris ausgerechnet bei Theresa über seine Beziehungsprobleme mit Vicky aus, was sie zum Explodieren bringt. Franz wird am Morgen von Paul aufgesucht, der sich mit seinem Sohn aussprechen will. Dieser beichtet Paul, dass er Schiss vor seiner Verantwortung als werdender Vater hat. Paul überzeugt seinen Sohn, Kim nicht im Stich zu lassen und Franz entschuldigt sich bei Kim, die ihn jedoch wütend stehen lässt. Seinen Frust lässt der aggressive Franz auf dem Fußballplatz an seinen Gegenspielern aus. Und auch seinem Vater gegenüber schlägt der frustrierte Franz harte Töne an, was diesem ganz und gar nicht passt. Willy hat sich über eine Online-Dating-Plattform ein Blind-Date klargemacht und ist zuversichtlich, dass er die Nacht nicht alleine verbringen muss. Doch Willy hat Pech und gerät an eine ältere, liebestolle Frau, die über ihn herfallen will. Verzweifelt will sich Willy an Vanessa wenden, ihn aus dieser misslichen Lage zu befreien. Doch die ist nicht erreichbar...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick