Marlene ist mit Konstantin im Bett gelandet. Morgens wird ihr bewusst, dass sie einen großen Fehler gemacht hat. Niemand soll von dem ONS erfahren – vor allem Paul nicht. Doch der Plan droht bereits zu scheitern, als Franz Marlene aus Konstantins WG verschwinden sieht. Sie hofft, dass Franz die Sache für sich behält und bittet ihn, den Mund zu halten. Doch der ONS macht bereits die Runde. Franz kann es einfach nicht fassen, dass sein Kumpel tatsächlich mit der Freundin seines Vaters geschlafen hat und weiht versehentlich Jürgen in die Geschichte ein. Weil auch Konstantin mit seinem besten Freund Chris über den Fehltritt spricht, vergrößert sich der Kreis der Mitwisser schnell. Bis auch Paul von der Sache Wind bekommen wird, scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Willi möchte sich mit einem "Kaiserschmarrn to-go"-Stand selbständig machen. Vanessa lässt sich überreden und hilft Willi, seinen selbstgemachten Kaiserschmarrn bei einer gratis Verkostung an den Mann zu bringen. Die Aktion bringt leider nicht den gewünschten Erfolg und das Urteil eines Obdachlosen zum Geschmack des Kaiserschmarrns ist vernichtend. Willi hält dennoch weiter an seinem Plan fest und will das Gericht mit einer ganz besonderen Zutat verfeinern.
