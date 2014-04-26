Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 50Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 50: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 50
Theresa und Chris schweben im siebten Himmel, bis plötzlich Michi vor der Tür steht, der Theresa offenbart, dass er wegen ihr nach Wien ziehen wird. Theresa bricht Michi erneut das Herz, indem sie gesteht, dass sie jetzt mit Chris zusammen ist. Doch Michi will sich nicht so schnell abspeisen lassen und versucht, einen Keil zwischen Theresa und Chris zu treiben. Nach einem gemeinsamen Frühstück glaubt Paul, dass Marlene endgültig mit ihm abgeschlossen hat. Denn die ermutigt ihn plötzlich, etwas mit Kitty anzufangen. In seiner Verwirrung merkt Paul nicht, dass Marlene ihm nur etwas vormacht und macht einen verhängnisvollen Fehler. Willi hat am Wochenende eine Power-Seller-Aktion online gestellt, in der er massenhaft Farbabdrucke von Vanessas Brüsten auf Leinwand anbietet. Bis jetzt haben bereits 22 User ein Brust-Kunstwerk von Vanessa bestellt, doch selbstverständlich weiß die nichts von ihrem Glück. Mit Schorschs Hilfe setzt Willi fortan alles daran, irgendwie an die Abdrücke zu kommen. Mit teils sehr skurrilen Mitteln...
Staffel 1
