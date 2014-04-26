Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 50

ATVStaffel 1Folge 50vom 26.04.2014
47 Min.Folge vom 26.04.2014Ab 12

Theresa und Chris schweben im siebten Himmel, bis plötzlich Michi vor der Tür steht, der Theresa offenbart, dass er wegen ihr nach Wien ziehen wird. Theresa bricht Michi erneut das Herz, indem sie gesteht, dass sie jetzt mit Chris zusammen ist. Doch Michi will sich nicht so schnell abspeisen lassen und versucht, einen Keil zwischen Theresa und Chris zu treiben. Nach einem gemeinsamen Frühstück glaubt Paul, dass Marlene endgültig mit ihm abgeschlossen hat. Denn die ermutigt ihn plötzlich, etwas mit Kitty anzufangen. In seiner Verwirrung merkt Paul nicht, dass Marlene ihm nur etwas vormacht und macht einen verhängnisvollen Fehler. Willi hat am Wochenende eine Power-Seller-Aktion online gestellt, in der er massenhaft Farbabdrucke von Vanessas Brüsten auf Leinwand anbietet. Bis jetzt haben bereits 22 User ein Brust-Kunstwerk von Vanessa bestellt, doch selbstverständlich weiß die nichts von ihrem Glück. Mit Schorschs Hilfe setzt Willi fortan alles daran, irgendwie an die Abdrücke zu kommen. Mit teils sehr skurrilen Mitteln...

