Vanessa ist noch immer sauer auf Kaspar, nachdem er sie am Freitag beim Fotoshooting wie Dreck behandelt hat. Kaspar entschuldigt sich bei Vanessa für sein bescheuertes Verhalten. Er möchte sich ändern und eine Beziehung mit ihr versuchen. Doch Vanessa ist skeptisch – zu Recht, wie sich schließlich herausstellt... Theresa ist besorgt, weil Chris die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Als Theresa erfährt, wo Chris die Nacht verbracht hat, ist sie enttäuscht. Doch Chris macht ihr klar, dass er von Theresas Gefühlen für ihren Ex-Freund Michi stark verunsichert ist. Jetzt liegt es an Theresa, ihr Verhältnis mit Michi zu klären. Schorschs Freundin Manu ist den letzten Tag in Wien. Deshalb will Schorsch den Tag mit Manu romantisch in trauter Zweisamkeit verbringen. Doch seine Pläne werden von Tiziano durchkreuzt...
