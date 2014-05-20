Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 56

ATVStaffel 1Folge 56vom 20.05.2014
47 Min.Folge vom 20.05.2014Ab 12

Marlene ist mit Leonies dickköpfiger Art nach wie vor überfordert. Ein gemeinsamer Shoppingtrip endet erneut mit Vorwürfen. Leonie möchte begreifen, wie ihre Mutter sie damals einfach im Stich lassen konnte. Marlene erkennt, dass sie ihrer Tochter jetzt Rede und Antwort stehen muss... Theresa graut es vor ihrem ersten Arbeitstag in Jürgens Bar – schließlich ist Ex-Freund Michi ihr neuer Arbeitskollege, der nur das Ziel zu verfolgen scheint, wieder mit Theresa zusammenzukommen. Beim Arbeiten zeigt Theresa Michi konsequent die kalte Schulter, bis ein plötzlicher Vorfall eine überraschende Wende bringt... Tiziano treibt Schorsch mit seiner Faulheit zur Weißglut, bis Schorsch der Kragen platzt: Wenn die Wohnung bis abends nicht komplett sauber ist, fliegt Tiziano aus der Wohnung! Tiziano nimmt es entspannt. Als er zu seinen Eltern geht, um dort Wäsche zu waschen, macht er eine bittere Erkenntnis: Seine Eltern haben sich bereits ein Leben ohne Tiziano eingerichtet...

