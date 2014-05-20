Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 56Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 56: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 56
Marlene ist mit Leonies dickköpfiger Art nach wie vor überfordert. Ein gemeinsamer Shoppingtrip endet erneut mit Vorwürfen. Leonie möchte begreifen, wie ihre Mutter sie damals einfach im Stich lassen konnte. Marlene erkennt, dass sie ihrer Tochter jetzt Rede und Antwort stehen muss... Theresa graut es vor ihrem ersten Arbeitstag in Jürgens Bar – schließlich ist Ex-Freund Michi ihr neuer Arbeitskollege, der nur das Ziel zu verfolgen scheint, wieder mit Theresa zusammenzukommen. Beim Arbeiten zeigt Theresa Michi konsequent die kalte Schulter, bis ein plötzlicher Vorfall eine überraschende Wende bringt... Tiziano treibt Schorsch mit seiner Faulheit zur Weißglut, bis Schorsch der Kragen platzt: Wenn die Wohnung bis abends nicht komplett sauber ist, fliegt Tiziano aus der Wohnung! Tiziano nimmt es entspannt. Als er zu seinen Eltern geht, um dort Wäsche zu waschen, macht er eine bittere Erkenntnis: Seine Eltern haben sich bereits ein Leben ohne Tiziano eingerichtet...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick