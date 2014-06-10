Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 59: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59
In einer Kurzschlussreaktion stiehlt Franz 100 Euro aus Konstantins Wohnung, um sich Drogen zu kaufen. Bei einer Grillparty mit den Jungs beschuldigt Konstantin sofort Franz – als überraschend Leonie die Schuld auf sich nimmt. Noch bevor sich Franz richtig bei Leonie bedanken kann, wird er von ihr beim Drogenkauf ertappt... Theresa findet es total seltsam, dass Chris so gut mit Michi auskommt. Als Vicky sich in Jürgens Bar blendend mit Michi und Chris versteht, ist Theresa stinksauer auf ihren Freund. Zu allem Überdruss gehen die Jungs auch noch mit Vicky shoppen. Theresa platzt der Kragen. Willi findet einen Gutschein und überrascht Vanessa, die wegen ihres morgigen Geburtstags frustriert ist, mit einem Wellnesstag. Nach Massagen, Saunagängen und einer unglücklichen Verwechslung erlebt Willi an der Kasse eine böse Überraschung...
