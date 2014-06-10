Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59

ATVStaffel 1Folge 59vom 10.06.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 59: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 59

47 Min.Folge vom 10.06.2014Ab 12

In einer Kurzschlussreaktion stiehlt Franz 100 Euro aus Konstantins Wohnung, um sich Drogen zu kaufen. Bei einer Grillparty mit den Jungs beschuldigt Konstantin sofort Franz – als überraschend Leonie die Schuld auf sich nimmt. Noch bevor sich Franz richtig bei Leonie bedanken kann, wird er von ihr beim Drogenkauf ertappt... Theresa findet es total seltsam, dass Chris so gut mit Michi auskommt. Als Vicky sich in Jürgens Bar blendend mit Michi und Chris versteht, ist Theresa stinksauer auf ihren Freund. Zu allem Überdruss gehen die Jungs auch noch mit Vicky shoppen. Theresa platzt der Kragen. Willi findet einen Gutschein und überrascht Vanessa, die wegen ihres morgigen Geburtstags frustriert ist, mit einem Wellnesstag. Nach Massagen, Saunagängen und einer unglücklichen Verwechslung erlebt Willi an der Kasse eine böse Überraschung...

