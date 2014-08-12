Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 68: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68
Leonie gesteht ihrer Mutter, dass sie sich immer gewünscht hat zu wissen, wer ihr Vater ist. Marlene bereitet dieser Wunsch gemischte Gefühle – sie befürchtet, Leonie zu verlieren, wenn sie ihren Vater kennenlernt. Doch Paul kann Marlene schließlich davon überzeugen, nach Leonies Vater zu suchen. Tiziano und Schorsch haben einen richtigen Männertag geplant. Doch der findet ein abruptes Ende, als Schorschs Freundin Manu unangemeldet vor der Tür steht. Manu will wieder in Wien leben und kurzzeitig bei Schorsch einziehen. Nun muss Tiziano ernsthaft befürchten, seinen besten Freund an eine Frau zu "verlieren". Michi wacht verkatert und mit schlechtem Gewissen in Vickys Bett auf. Er befürchtet, Vicky zu viel über Theresa erzählt zu haben. Sein Entschluss steht jedenfalls fest: Er will Wien noch heute verlassen. Vicky kann Michi dazu überreden, bei einem Shooting als Model einzuspringen – was eine überraschende Wende mit sich bringt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick