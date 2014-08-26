Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 70

ATVStaffel 1Folge 70vom 26.08.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 70

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 70Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 70: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 70

46 Min.Folge vom 26.08.2014Ab 12

Konstantin ist völlig verunsichert über seine Gefühle für Jasmin. Der Gedanke, mehr für eine Frau zu empfinden, verunsichert ihn so sehr, dass er sich Jasmin gegenüber unnahbar gibt. Auf einer seiner legendären Partys flirtet Konstantin demonstrativ. Doch sein Provokationsversuch scheint nach Hinten loszugehen... Silvia, die Schorsch durch eine Charity - Junggesellenauktion kennengelernt hat, will Schorsch auf eine Kunstausstellung entführen. Nachdem Schorsch aber absagt, springt Tiziano völlig "selbstlos" ein – er ist von der attraktiven Mittvierzigerin begeistert! Silvia und Tiziano gehen bald einen Schritt weiter... Willi bekommt mal wieder einen Anruf von seiner alleinerziehenden Schwester: Ihr Auto ist in der Werkstatt und die Reparatur kostet 650 Euro. Willi ist verzweifelt, denn er hat das Geld nicht – und macht sich schwere Vorwürfe. Als Willi den Ex-Mann seiner Schwester besucht, scheint die Situation noch auswegloser...

Weitere Folgen in Staffel 1

