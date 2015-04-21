Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 71Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 71: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 71
Konstantin bekommt mit, dass Jasmin mit einem Mann am Telefon flirtet. Er wird eifersüchtig und fängt einen Streit an, im Zuge dessen er Jasmin auffordert auszuziehen. Als die dann mit gepackten Sachen vor ihm steht, bekommt Konstantin weiche Knie. Er will nicht, dass sie geht! Was kann er tun, um Jasmin von ihrem Auszug abzuhalten? Vanessa bekommt einen Anruf von ihrem Agenten Robert. Er hätte ein super Angebot für ein Fitnessvideo für sie. In zehn Tagen sei er wieder in Wien. Vanessa sieht sich kurz vor der Erfüllung ihres großen Traumes. Sie trainiert wie besessen und achtet strikt auf ihre Ernährung um fitter zu sein denn je. Damit nervt sie ihre Freunde – einzig Schorsch unterstützt sie bei ihren Plänen. Ob Manu das gefallen wird? Große Überraschung für Kasper: Morgens steht auf einmal sein junger Bruder Jonas vor seiner Tür. Kasper hätte ihm doch vor Monaten versprochen, ihn bei sich im Club aushelfen und bei ihm wohnen zu lassen. Kasper hatte das total vergessen, hält sich aber an sein Versprechen. Doch dann stellt sich heraus, dass es einfacher ist einen Sack Flöhe zu hüten, als auf Jonas aufzupassen...
