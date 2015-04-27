Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 75Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 75: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 75
Konstantin ertappt Franz dabei, als dieser wohl versucht hat, im Fitnessstudio zu schlafen. Franz gesteht, dass er obdachlos ist und erzählt seinem Freund Konstantin fast die ganze Wahrheit über seine Dealerei und Viktor – aber eben nur fast. Konstantin nimmt Franz sofort wieder bei sich auf und ist für ihn da. Franz verheimlicht ihm jedoch den letzten großen Deal, den er für Viktor machen soll... Um Vicky einen Gefallen zu tun, will Jürgen Julia für den Job in seiner Bar absagen. Als er ihr das persönlich sagen will, kann er ihren Reizen aber nicht widerstehen. Die beiden landen im Bett. Doch das schlechte Gewissen Vicky gegenüber ist nicht das einzige, was Jürgen jetzt Kopfzerbrechen bereitet - denn Julia will mehr! Heute ist Willis Barkeeper-Kurs. Den muss er gut absolvieren. Schließlich will er Kasper doch später zeigen, dass er ein guter Barkeeper ist! Aber leider hat er vergessen, dass er – ganz nebenbei – auch noch 2000 Kugelschreiber zusammenschrauben muss, um wenigstens etwas Geld nebenbei zu verdienen. Willi gerät in Zeitnot und versagt auch noch beim Kurs. Was jetzt?
