Marlene hat ein schlechtes Gewissen, dass Paul für "seine Familie" auf die Musikkarriere verzichtet hat und überzeugt ihn davon, wieder mal in den Proberaum zu gehen, um zu hören, wie die Zukunftspläne de Band aussehen. Doch dort erfährt er, dass sich die Band aufgelöst hat. Jetzt gibt sich Paul die Schuld für das Band-Aus. Marlene hofft, Paul mit einer ganz besonderen Überraschung aus der Verzweiflung zu holen... Kaspar stellt genervt fest, dass sein Auto nicht mehr dort ist, wo er es geparkt hat – und ahnt sofort, dass sein Bruder Jonas dahintersteckt. Nach dieser Aktion will Kaspar bei Jonas härter durchgreifen, doch Jonas revanchiert sich mit einem bösen Streich... Franz verschweigt Konstantin, dass er für Viktor einen letzten Deal abwickeln soll. Als Franz die Drogen für den Deal im LVL7 versteckt, wird er dabei von Leonie erwischt – und sieht sich gezwungen, Leonie einzuweihen. Später merkt auch Konstantin schnell, dass etwas nicht stimmt...
