Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 79

ATVStaffel 1Folge 79vom 01.05.2015
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 79

46 Min.Folge vom 01.05.2015Ab 12

Leonie beschließt, in Begleitung von Franz ihren Vater in seinem Musikladen aufzusuchen. Dort gibt sich Leonie nicht zu erkennen – und ihr Vater scheint überraschend nett zu sein! Doch dann bekommt Leonie Panik und die Situation droht zu eskalieren... Um mit Theresa ungestört sein zu können, hat Michi einen Plan: Er initiiert ein Kanu-Wettrennen und sorgt dafür, dass er und Theresa in einem Team sind. Die Verlierer sollen Feuerholz für den Abend sammeln. Geschickt gelingt es Michi, das Wettrennen zu manipulieren. Michi kann es nicht erwarten, mit Theresa allein zu sein... Konstantin und Jasmin genießen ihr Techtelmechtel. Doch unerwartet steht Konstantins Vater vor der Tür, der seinen Sohn zu einem gemeinsamen Essen zitiert. Beim Essen kommt es zum Eklat und Konstantin fühlt sich von seinem Vater tief verletzt...

