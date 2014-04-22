Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 46Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 46: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 46
Der Tag des Prozesses gegen Viktors Gang ist gekommen. Paul macht sich Sorgen und glaubt nicht, dass seine Aussage viel bewirken wird – schließlich ist Gangsterboss Viktor immer noch auf der Flucht! Doch Franz ermutigt Paul, gegen die Kriminellen auszusagen. Nach dem Prozess muss Franz aber erkennen, dass Pauls Aussage für ihn Folgen hat: denn jetzt hat es Viktor auch auf ihn abgesehen… Vicky hat einen schönen Tag mit ihrer Affäre Jürgen geplant. Der hat aber schon andere Pläne. Vicky erwartet von ihm wie selbstverständlich, dass er die aufgibt, doch Jürgen denkt nicht einmal daran. Es kommt zu einem heftigen Streit, der schließlich im Versöhnungssex endet. Und das war für die beiden erst der Anfang eines turbulenten Tages… Tiziano hat das Wochenende im Eiscafé durchgearbeitet und ist völlig erschöpft, muss aber jetzt wieder als Rettungssanitäter ran. Dass er dann auch noch von seinem Vater, der nach seinem Herzinfarkt gar nicht im Eiscafé sein dürfte, Arbeitsaufträge erhält, überfordert Tiziano. Als er dann auch noch den Rettungswagen zweckentfremdet und dabei von seiner Chefin erwischt wird, hat Tiziano die Nase voll und trifft eine harte Entscheidung.
