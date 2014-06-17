Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 60Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 60: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 60
Bereits am frühen Morgen wird Franz von Konstantin aufgefordert, sich endlich einen Job zu suchen. Als er dann auch noch beim Familienbrunch von Paul auf seine Arbeitssituation angesprochen wird, droht die Diskussion zu eskalieren. Wiederum schlichtet Leonie den Streit. Franz erwägt nun, Leonie in sein Geheimnis einzuweihen... Vanessa staunt an ihrem Geburtstag nicht schlecht, als ausgerechnet Kaspar, der sich gestern noch bei ihrem Geburtsdatum vertan hat, mit einem Paar Louboutins vor der Tür steht. Vanessa ist hin und weg. Vielleicht geht es Kaspar doch um mehr, als nur darum, Vanessa ins Bett zu kriegen? Auf ihrer Party macht Vanessa jedoch eine bittere Erkenntnis – die auch Willi in Rage bringt. Jasmin überredet Konstantin mit allen Mitteln, sich auf einer Charity-Gala versteigern zu lassen. Als er einwilligt, lassen sich die beiden auf eine erneute Wette ein: Wenn bei der Auktion das Höchstgebot für Konstantin ausfällt, muss Jasmin 24 Stunden seine Sklavin spielen – andernfalls wird er im Gegenzug 24 Stunden all das tun, was Jasmin möchte. Doch Jasmin hat bereits einen raffinierten Plan...
Weitere Folgen in Staffel 1
