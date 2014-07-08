Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 63Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 63: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 63
Franz hat die ganze Nacht durchgefeiert. Als er total fertig in Konstantins Wohnung aufschlägt, hat Konstantin Franz‘ Sachen bereits gepackt: Solange Franz Drogen nimmt, hat er in Konstantins Wohnung nichts mehr zu suchen! Franz zieht ab und es kommt noch schlimmer: Theo und Viktor lauern ihm auf. Die Welt scheint über Franz zusammenzubrechen. Theresa überrascht Chris mit einem Ausflug. Doch als die beiden auf einem Pferdehof ankommen, macht sich leichte Panik in Chris Gesicht breit. Theresa ist völlig irritiert, während Chris versucht seine Unsicherheit zu überspielen. Als Theresa Chris regungslos neben seinem Pferd liegen sieht, ist sie völlig verzweifelt. Obwohl Konstantin wegen Franz‘ Rausschmiss schlecht gelaunt ist, lässt er sich von Jasmin zu einem Date mit Teenie Jolina breitschlagen - schließlich hat er sich bei der Junggesellenversteigerung dazu verpflichtet, dem jungen Mädel einen schönen Tag zu bescheren. Als Konstantin auf Jolina trifft, realisiert er, dass er sich ihrer ernsthaft annehmen muss...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick