Folge 64: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 64
Theresa ist fertig, weil ihre Menstruation überfällig ist. Sie weiß nicht, wie Chris auf eine Schwangerschaft reagieren würde - und noch eine Abtreibung bringt sie nicht übers Herz. Theresa kauft sich einen Schwangerschaftstest – doch hat zu große Angst den Test zu machen. Dann verkündet ihr Chris auch noch, dass er sein Studium hinschmeißen und am liebsten als DJ um die Welt reisen will... Marlene ist am Ende wegen ihrer Tochter. Franz und Leonie waren mal wieder die ganze Nacht feiern. Sie hat Angst, dass Franz ihre Tochter mit in den Drogensumpf zieht. Die Situation zwischen Franz und Marlene eskaliert. Franz droht damit, auszuziehen. Leonie schlägt sich auf seine Seite... Konstantin bekommt mit, wie Jasmin Geld von ihrem Vater zugesteckt bekommt und zieht sie deshalb auf. Dabei ahnt er noch nicht, dass Jasmin ein Pokerturnier in seiner Wohnung veranstaltet. Als er davon erfährt, will er natürlich mitspielen und sich vor Jasmin beweisen. Doch der Abend droht zu eskalieren...
