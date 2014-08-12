Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68

ATVStaffel 1Folge 68vom 12.08.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 68: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 68

47 Min.Folge vom 12.08.2014Ab 12

Leonie gesteht ihrer Mutter, dass sie sich immer gewünscht hat zu wissen, wer ihr Vater ist. Marlene bereitet dieser Wunsch gemischte Gefühle – sie befürchtet, Leonie zu verlieren, wenn sie ihren Vater kennenlernt. Doch Paul kann Marlene schließlich davon überzeugen, nach Leonies Vater zu suchen. Tiziano und Schorsch haben einen richtigen Männertag geplant. Doch der findet ein abruptes Ende, als Schorschs Freundin Manu unangemeldet vor der Tür steht. Manu will wieder in Wien leben und kurzzeitig bei Schorsch einziehen. Nun muss Tiziano ernsthaft befürchten, seinen besten Freund an eine Frau zu "verlieren". Michi wacht verkatert und mit schlechtem Gewissen in Vickys Bett auf. Er befürchtet, Vicky zu viel über Theresa erzählt zu haben. Sein Entschluss steht jedenfalls fest: Er will Wien noch heute verlassen. Vicky kann Michi dazu überreden, bei einem Shooting als Model einzuspringen – was eine überraschende Wende mit sich bringt...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen