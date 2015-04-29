Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 77

ATVStaffel 1Folge 77vom 29.04.2015
47 Min.Folge vom 29.04.2015Ab 12

Paul und Kaspar haben das Drogenpäckchen gefunden, das Franz am Vortag im LVL7 versteckt hat. Endlich gesteht Franz seinem Vater, dass er von Viktor erpresst und zum Dealen gezwungen wurde. Paul kann es nicht fassen und will handeln. Doch Franz erklärt, dass die Polizei bereits informiert wurde... Vicky bereut, einem gemeinsamen Zeltausflug mit Chris, Theresa und Michi zugesagt zu haben. Als sie Michi eröffnet, doch nicht mitzukommen, ist Michi über Vickys kurzfristige Absage empört. Der Ausflug ist Michis letzte Chance, Theresa zurückzugewinnen! Doch Vicky scheint sich nicht umstimmen zu lassen... Heute soll Willi Kaspar beweisen, dass er ein guter Barkeeper ist, um im LVL7 hinter der Bar arbeiten zu dürfen. Doch als Willi zur Probe Cocktails mixen soll, ist seine alte Prüfungsangst wieder da. Schorsch und Tiziano suchen nach Techniken, um Willi von seiner Angst zu befreien. Doch das scheint unmöglich...

ATV
