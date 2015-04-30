Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 78

ATVStaffel 1Folge 78vom 30.04.2015
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 78

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 78Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 78: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 78

47 Min.Folge vom 30.04.2015Ab 12

Vicky hat Michi zuliebe entschieden, zum Camping-Ausflug mitzukommen. Chris muss wegen eines Uniprojekts nachkommen, und überredet deshalb Kaspar spontan seinen Platz einzunehmen. Beim Camping übertreiben es Kaspar und Michi mit ihrem Männergehabe und Vicky sieht sich gezwungen, ausgerechnet mit Theresa zusammenzuhalten... Nachdem sich Franz mit Hilfe der Polizei aus Viktors Fängen befreien konnte, plagt Paul ein schlechtes Gewissen. Franz zieht sich immer mehr von Paul zurück und vermeidet den Kontakt. Paul beschließt, mit seinem Sohn zu reden. Doch es scheint unmöglich, zu Franz durchzudringen... Als Jürgen in der Bar eine neue Kraft einarbeitet, taucht plötzlich Julia auf – sie möchte ihren Job zurückhaben. Julia gelingt es, die neue Thekenkraft mit einer List zu vertreiben. Jürgen gibt Julia nun noch eine Chance. Die beiden einigen sich darauf, ihre Liebschaft zu vergessen und professionell miteinander zu arbeiten. Ob das gut geht...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen