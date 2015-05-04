Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 80Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 80: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 80
Die Stimmung beim Camping erreicht ihren Tiefpunkt, als Vicky ein Armkettchen entdeckt, das Chris Theresa zum Geburtstag geschenkt hat. Die Tatsache, dass ein Datum eingraviert ist, an dem Vicky und Chris noch zusammen waren, verletzt Vicky so sehr, dass zurück in Wien die Bombe platzen lässt… für Theresa eine böse Überraschung... Marlene sucht verzweifelt ihre Kette, ein Erbstück von Pauls Mutter. Vanessa ist entsetzt, als Marlene meint, die Kette auf einen Stapel Zeitschriften gelegt zu haben – Vanessa hat alle Zeitschriften in den Müll geworfen! Mistkübler Schorsch kann Vanessa helfen und bringt sie zusammen mit Willi in die Müllverbrennungsanlage. Eine Suche nach der Nadel im Heuhafen... Dass sein Vater seine langjährige Assistentin heiraten möchte, macht Konstantin nach wie vor sehr zu schaffen. Nach einem Gespräch mit Franz erwägt Konstantin jedoch, sich mit seinem Vater auszusöhnen. Und er möchte auch das Thema Jasmin endgültig klären...
